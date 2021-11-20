Вопрос номер один | О кризисе на границе

О том, что в центре созданы дополнительные места заявил помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев для проекта АТН "Вопрос номер один". Для тех, кто согласился переместиться в тепло, под крышу, освободили место на втором этаже, также есть резервная площадка, где смогут разместиться еще порядка ста человек. И особое внимание - детскому питанию. Поступают конкретные просьбы от тех, кто застрял на границе у Польши.



Зачем Польше эскалация на границе? Кто ответит за грубые нарушения прав человека? Ответы в новом выпуске проектаАТН "Вопрос номер один" в 19:15.

