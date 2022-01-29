Вопрос номер один | Послание Президента | Контуры развития на перспективу

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29.01.2022
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Эмоциональные и убедительные мнения и переживания участников Послания в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один". Разговор во дворце заложил контуры развития на перспективу. Во главу угла поставлено благополучие каждого гражданина. Отдельное внимание уделяется увеличению продолжительности жизни и заботе о здоровье. Наша страна находится под экономическим и военным давлением. Несмотря на это, мы реализуем самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, которая позволяет развиваться без оглядки на мнение "доброжелателей".
Сегодня главная задача для каждого белоруса - найти ответы на три простых, но не менее важных вопроса, которые обозначил глава государства во время Послания народу и Национальному собранию: готовы ли платить за оборону, ценим ли мы независимость и способны ли брать ответственность на себя и проявлять инициативу?