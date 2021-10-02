Вопрос номер один | Петр Миклашевич

Изменение Конституции в первую очередь направлено на стабильность и развитие страны. Работа по реформированию Основного закона сейчас в разгаре. Поступили тысячи обращений граждан. В каких спорах рождались предложения Конституционной комиссии и как трансформация политической системы может повлиять на будущее Беларуси?



Об этом, а также о том, как выдержать личный прессинг санкциями и не допустить провокаций во время референдума - председатель Конституционного суда Петр Миклашевич в проекте "Вопрос номер один".

