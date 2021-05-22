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Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Вопрос номер один"

22.05.2021

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Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Вопрос номер один"

Как столица намерена поступить с долгостроями? Какие инвестиционные проекты получают зеленый свет? Сколько денег принесли бюджету вандалы, которые исписывают фасады домов? Широкий спектр тем по развитию мегаполиса - от проблемных сторон ЖКХ до обеспечения безопасности на массовых мероприятиях.