Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Вопрос номер один"

Как столица намерена поступить с долгостроями? Какие инвестиционные проекты получают зеленый свет? Сколько денег принесли бюджету вандалы, которые исписывают фасады домов? Широкий спектр тем по развитию мегаполиса - от проблемных сторон ЖКХ до обеспечения безопасности на массовых мероприятиях.