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Вопрос номер один | Производство льна в Беларуси: секреты успешного урожая

27.08.2022

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Вопрос номер один | Производство льна в Беларуси: секреты успешного урожая

Лён— одна извизитных карточек Беларуси.
Встране селекционная работа поставлена напоток. Беларусь обеспечена своими семенами на75%, что позволяет подчинять себе даже капризные культуры. Такие, как ЛЁН.

  • Зачто аграрии любят лён, азачто— боятся?
  • Как получить максимум вполях?
  • Естьли будущее ульняного масла?

Все ответы смотрите вновом выпуске проекта «Вопрос номер один» ПРЯМО СЕЙЧАС.

Вопрос номер один

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