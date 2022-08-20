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Вопрос номер один | С чего начинается продовольственная безопасность Беларуси?!

20.08.2022

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Вопрос номер один | С чего начинается продовольственная безопасность Беларуси?!

Все этапы производства от земли до прилавка.

  • Какая в этом роль ученых-селекционеров?

  • Сколько сортов в каравае нового урожая?

  • Когда Беларусь перестанет импортировать подсолнечное масло?

Новая серия проекта "Вопрос номер 1" расскажет про все тонкости семеноводства.

Вопрос номер один

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