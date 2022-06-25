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Вопрос номер один | Санкции против Беларуси | Экспорт | АПК | Цены на мировом рынке

25.06.2022

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Вопрос номер один | Санкции против Беларуси | Экспорт | АПК | Цены на мировом рынке

Активно на российском рынке торгуют и белорусские перерабатывающие компании. Страны согласовывают балансы поставок и цены на продукты питания, чтобы на полках магазинов был богатый выбор.

Так львиная доля продукции, около 55%, от предприятий Витебской области поставляется на рынок страны соседки.

Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал губернатор региона Александр Субботин. Подробности смотрите прямо сейчас!

Вопрос номер один

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