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Вопрос номер один | Украинские беженцы | Цена на удобрения | Белорусский экспорт | Импортозамещение

09.07.2022

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21 видео

Вопрос номер один | Украинские беженцы | Цена на удобрения | Белорусский экспорт | Импортозамещение

Всё о продовольственной безопасности Беларуси, в частности, в Гомельской области.

В проекте АТН "Вопрос номер один" - председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

  • Сколько Гомельский регион зарабатывает на экспорте?
  • Подорожают ли белорусские удобрения?
  • Сколько украинских беженцев прибыло в Беларусь?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом выпуске проекта

"Вопрос номер один"

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Вопрос номер один

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