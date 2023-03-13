В новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь" воспоминания узников лагеря смерти "Озаричи".По классификации преступлений против человечества его ставят в один ряд с Освенцимом и Майданеком.Более 20 тысяч человек, уничтоженных за рекордно короткие сроки даже по меркам военного времени. Население заражали сыпным тифом и другими инфекционными заболеваниями, чтобы сдержать Красную армию.Реконструированные сцены освобождения, которые не сохранились в видеохронике и свидетельства очевидцев ужасных событий "Многих в лагеря гнали пешью, люди приходили настолько изможденные, что падали и больше не вставали".Злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Беларуси в цифрах и фактах.