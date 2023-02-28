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Смотрите в программе:

  • Лежал прямо на дороге… Первые подробности смертельной аварии в Любанском районе.
  • Удар не почувствовал… Как эксперты из Могилёва установили виновника ДТП?
  • Что случилось с дорогой машиной, которую хозяин на столичную СТО пригнал?
  • Проработал несколько месяцев, а в тюрьму может отправиться на 15 лет. У парня из Минска изъяли полкилограмма особо опасного синтетического наркотика.
  • Орудие оказалось под рукой… Пенсионер в Полоцком районе в магазине напал на другого посетителя.
  • И почему в ресторане быстрого питания в Гомеле потасовка произошла?

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