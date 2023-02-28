3.79 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Смотрите в программе:
- Лежал прямо на дороге… Первые подробности смертельной аварии в Любанском районе.
- Удар не почувствовал… Как эксперты из Могилёва установили виновника ДТП?
- Что случилось с дорогой машиной, которую хозяин на столичную СТО пригнал?
- Проработал несколько месяцев, а в тюрьму может отправиться на 15 лет. У парня из Минска изъяли полкилограмма особо опасного синтетического наркотика.
- Орудие оказалось под рукой… Пенсионер в Полоцком районе в магазине напал на другого посетителя.
- И почему в ресторане быстрого питания в Гомеле потасовка произошла?