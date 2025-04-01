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ЧП.by | История о том, как водитель фуры хотел поговорить с сотрудником ГАИ "по-мужски"26.03.2025
ЧП.by | Самые трогательные и милые истории спасения зверей24.03.2025
ЧП.by | В Беларуси пресечена деятельность незаконной религиозной организации21.03.2025
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ЧП.by | Как подростки из Минска планировали заработать на чужом контенте?19.03.2025
ЧП.by | Почему родственников мужчины из Пинска насторожили его частые визиты в аптеку?18.03.2025
ЧП.by | Студентка из Минска организовала дома лабораторию для синтезирования психотропов17.03.2025
ЧП.by | "Дом без насилия". У кого просить помощи тем, кто живет под одной крышей с деспотом14.03.2025
ЧП.by | Курил в постели. На пожаре в Могилеве погиб пенсионер и его внучка13.03.2025
ЧП.by | По какой причине водители чаще всего остаются без прав?12.03.2025
ЧП.by | Как хакеры используют искусственный интеллект, чтобы обмануть белорусов?11.03.2025
ЧП.by | Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника10.03.2025
ЧП.by | Общий нелегальный бизнес - с крупной партией наркотиков задержаны дилеры из соседней страны07.03.2025
ЧП.by| Хотел порадовать любимую и сэкономить - почему парню из Минска так и не пришёл шикарный букет06.03.2025
ЧП.by | Почувствовала себя добычей в пасти хищника - жительницу Могилёва обманули мошенники05.03.2025
ЧП.by|На родину с кокаином в кармане - на кого обратили внимание белорусские таможенники в аэропорту04.03.2025
ЧП.by | Известный криминальный авторитет за полгода помог обмануть больше 50 белорусов
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