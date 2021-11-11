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Большое совещание с правительством, число мигрантов на белорусско-польской границе увеличилось на треть, партия вакцины прибыла из Китая - главное за 11 ноября в "Панораме"

  • Безопасность продовольственная и экономическая, здоровье людей и принципиальная позиция по ситуации на границе. Поручения Президента - акценты расставим через несколько минут.
  • Число мигрантов в стихийном лагере на белорусско-польской границе за последние сутки увеличилось на треть. В заложниках сотни детей и женщин. Травмы, переохлаждения и борьба за выживание - в репортажах с места.
  • И очередная партия вакцины прибыла из Китая в Беларусь. На следующей неделе препарат поступит в Минск и регионы.

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