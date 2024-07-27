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День города в Бресте, Олимпиада 2024: скандалы на церемонии открытия, День пожарной службы в Минске - главное за 27 июля в "Панораме"

27.07.2024

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День города в Бресте, Олимпиада 2024: скандалы на церемонии открытия, День пожарной службы в Минске - главное за 27 июля в "Панораме"