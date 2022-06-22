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День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022", - главное за 22 июня в "Панораме"
22.06.2022
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День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022", - главное за 22 июня в "Панораме"22.06.2022
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День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022", - главное за 22 июня в "Панораме"
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- 22 июня Беларусь вспоминает тех, кто ценой своей жизни защитил наше мирное небо. Митинги-реквиемы и памятные мероприятия по всей стране собрали тысячи школьников, студентов, рабочих, представителей власти.
- Продолжаются и расследования событий 2020 года в Беларуси. В гродненском суде вновь состоялось рассмотрение дела о терроризме - главным фигурантом является Николай Автухович. В этот раз допросили одного из потерпевших - сотрудника Волковысского РОВД.
- Представители белорусского и российского МИД приняли участие в вебинаре по современным проявлениям ксенофобии и расовой дискриминации в Европе.
- В Минске открылась выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022".