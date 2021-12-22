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Итоги поездки Президента на Гомельщину, мнения экспертов об откровении польского солдата, новый проект АТН "В режиме правды" - главное за 22 декабря в "Панораме"
- Сделать из Гомельщины цветущий край! Аграрное производство, рабочие места и сильная команда управленцев. Какие еще акценты расставлены перед новым губернатором и активом области – детали через несколько минут.
- Факты, которые уже не скроешь... Ответит ли Варшава за нарушение закона и пытки невиновных людей и чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата? Услышим мнения экспертов.
- И "В режиме правды" о том, что наболело. Вопиющие фейки развенчают люди из народа. Не пропустите новый проект АТН.