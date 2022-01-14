3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
- Они гордость страны и заслуженные профессионалы своего дела. В праздничные дни после Рождества уже по традиции Президент наградил спортсменов и работников СМИ.
- Холодный ответ - 2022. НАТО объявило об очередных масштабных учениях. Маневры пройдут в Норвегии и Норвежском море. Российский МИД напомнил про красные линии, вслед за которыми последует ответ.
- Сразу две яркие премьеры на "Беларусь 1". Дадим старт учебному году в главном телеклассе страны вместе с семейным шоу "Я знаю", а "Тайны следствия" расскажут о самых громких уголовных делах.