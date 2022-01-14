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  • Они гордость страны и заслуженные профессионалы своего дела. В праздничные дни после Рождества уже по традиции Президент наградил спортсменов и работников СМИ.
  • Холодный ответ - 2022. НАТО объявило об очередных масштабных учениях. Маневры пройдут в Норвегии и Норвежском море. Российский МИД напомнил про красные линии, вслед за которыми последует ответ.
  • Сразу две яркие премьеры на "Беларусь 1". Дадим старт учебному году в главном телеклассе страны вместе с семейным шоу "Я знаю", а "Тайны следствия" расскажут о самых громких уголовных делах.

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