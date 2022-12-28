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Новогодний бал во Дворце Независимости, 220 человек приняты в белорусское гражданство, 25-летие программы "Добрай раніцы, Беларусь!" - главное за 28 декабря в "Панораме"

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