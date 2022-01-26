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Обсудим с экспертами предстоящее Послание Президента, чем обернется санкционный бумеранг, Дворец Независимости принял курсантов и ветеранов МВД - главное за 26 января в "Панораме"
26.01.2022
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Обсудим с экспертами предстоящее Послание Президента, чем обернется санкционный бумеранг, Дворец Независимости принял курсантов и ветеранов МВД - главное за 26 января в "Панораме"26.01.2022
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Обсудим с экспертами предстоящее Послание Президента, чем обернется санкционный бумеранг, Дворец Независимости принял курсантов и ветеранов МВД - главное за 26 января в "Панораме"
- Разговор о главном и траектория развития: что сделано и над чем предстоит работать? Обсудим с экспертами предстоящее Послание Президента.
- Аккуратно, но сильно. Чем обернется санкционный бумеранг? Беларуськалий потребует компенсацию от Литвы за досрочное расторжение договора о поставке удобрений.
- Здесь пишется история современности. Дворец Независимости принял курсантов и ветеранов МВД.