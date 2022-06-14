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Развитие микроэлектроники в Беларуси, продовольственный кризис на Западе, Башмет в Белгосфилармонии - главное за 14 июня в "Панораме"

14.06.2022

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Развитие микроэлектроники в Беларуси, продовольственный кризис на Западе, Башмет в Белгосфилармонии - главное за 14 июня в "Панораме"

  • Как развивается микроэлектроника в Беларуси? О высокотехнологичных производствах, новом импульсе для предприятий и усилении сотрудничества с Россией! Главные детали большого разговора у Президента.
  • Предприятия банкроты, продовольственный кризис и золотое топливо. Запад пожинает плоды от собственных санкций. При этом США тайно скупают российские удобрения, пытаясь снизить ущерб от собственной политики.
  • Шедевры мировой классики и сочинения современных композиторов. Покажем лучшие фрагменты музыкального путешествия от Башмета в Белгосфилармонии.

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