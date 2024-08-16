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Совещание по военной безопасности у Президента, презентация техники "Амкодор", очередная схема мошенников, каравай-фест "Бацькава булка"- главное за 16 августа в "Панораме"

16.08.2024

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Совещание по военной безопасности у Президента, презентация техники "Амкодор", очередная схема мошенников, каравай-фест "Бацькава булка"- главное за 16 августа в "Панораме"