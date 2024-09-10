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Совещание во Дворце Независимости, Минск готовится ко Дню города, белорусы - серебряные призеры ЧМ по пожарно-спасательному спорту - главное за 10 сентября в "Панораме"

10.09.2024

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Совещание во Дворце Независимости, Минск готовится ко Дню города, белорусы - серебряные призеры ЧМ по пожарно-спасательному спорту - главное за 10 сентября в "Панораме"