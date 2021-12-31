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Союзная интеграция, совместные учения и итоги Саммита СНГ в Санкт-Петербурге - главное за 30 декабря в "Панораме"

31.12.2021

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Союзная интеграция, совместные учения и итоги Саммита СНГ в Санкт-Петербурге - главное за 30 декабря в "Панораме"

  • Мы сильны, когда вместе. Союзная интеграция, совместные учения и, конечно, экономика. Новые шаги к сближению, как пример для подражания в условиях внешнего давления. Итоги Саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

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