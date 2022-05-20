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Встреча Лукашенко с пионерами, открытие памятника летчикам-героям, старт фестиваля "Вытокі" - главное за 20 мая в "Панораме"

20.05.2022

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Встреча Лукашенко с пионерами, открытие памятника летчикам-героям, старт фестиваля "Вытокі" - главное за 20 мая в "Панораме"

  • 100 лет славной традиции. Душевный, простой, открытый диалог пионеров с Первым на равных! Чем поделился Президент и какие сказал напутственные слова?
  • Отголоски нацизма в западных санкциях: голод и недоедание угрожают выживанию целых наций. Минск готов рассмотреть предложение ООН по снятию ряда антибелорусских санкций.
  • Шаг навстречу духовному единению Белорусской православной церкви. В Минске заложили капсулу в основание строящегося старообрядческого храма в честь святого пророка Илии.

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