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Встреча Лукашенко с участниками заседания Совета глав МВД стран СНГ, белорусские каникулы для сирийских детей, золото белорусов на ЧМ среди юниоров по шахматам - главное за 8 августа в "Панораме"

08.08.2024

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Встреча Лукашенко с участниками заседания Совета глав МВД стран СНГ, белорусские каникулы для сирийских детей, золото белорусов на ЧМ среди юниоров по шахматам - главное за 8 августа в "Панораме"