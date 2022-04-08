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Зона Х. Итоги недели. 08.04.2022

  • В Минске задержали преступную группу телефонных аферистов
  • Криминальные разборки в одной из деревень Борисовского района закончились убийством россиянина
  • В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market
  • ГАИ напоминает отдельным забывчивым нарушителям, оплатить штрафы

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