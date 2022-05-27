НовостиПанорамаНовости регионаКраінаЧП.byНавіны надвор'яЗона ХНовости. Центральный регионЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мир

Зона Х. Итоги недели. 27.05.2022

27.05.2022

Выпуски

21 видео

Зона Х. Итоги недели. 27.05.2022

  • Кибераферисты приносят ущерб на миллионы рублей, владея целым комплексом способов развода доверчивых слушателей. На уловки попадают не только пенсионеры, но молодые и прогрессивные
  • Чудовищное преступление на юге США обсуждает весь мир. Вооруженный подросток хладнокровно расстрелял несколько человек в начальной школе
  • Что выдаёт нарушителей границы. И что такое профессиональный нюх… Один день из жизни пограничника