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Зона X. Итоги недели. 20.08.2021

20.08.2021

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Зона X. Итоги недели. 20.08.2021

  • Зарплаты в конвертах - ситуация на жестком контроле. Уже возбуждено более 20 уголовных дел по стране. Осхемах и ответственности за них
  • Загадка века. Федерико Гарсиа Лорка - талантливый поэт и жертва гражданской войны в Испании в 30-х годах. Расследование и поиски тела выдающейся личности спустя 85 лет
  • В нужное время, в нужном месте. Прийти на помощь тем, кому она необходима. Очевидцы аварии на руках выносили пострадавших. Настоящие герои нашего времени, которым небезразлична чужая беда