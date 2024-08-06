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Трое работников сельхозпредприятия решили прокатиться пьяными на комбайне - погиб один из них

06.08.2024

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Трое работников сельхозпредприятия решили прокатиться пьяными на комбайне - погиб один из них