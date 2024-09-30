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В Минске задержан сваттер, "минировавший" госучреждения за границей

30.09.2024

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В Минске задержан сваттер, "минировавший" госучреждения за границей