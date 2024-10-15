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Винтовки, ружье, 300 патронов и марихуану изъяли у жителя приграничья с Литвой

15.10.2024

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Винтовки, ружье, 300 патронов и марихуану изъяли у жителя приграничья с Литвой