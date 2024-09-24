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Закладчика наркотиков задержали бойцы наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа

24.09.2024

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Закладчика наркотиков задержали бойцы наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа