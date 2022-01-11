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Зона Х. Утренний выпуск (11.01.2022)

11.01.2022

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Зона Х. Утренний выпуск (11.01.2022)

  • Встолице парень выбросил из окна квартиры телевизор.
  • Более полугода менеджер фирмы присваивал себе деньги заказчиков.
  • На трассе Минск-Микашевичи Ауди сбила пешехода.
  • Угнанный в Москве Лексус нашёлся в Хотимске.