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Зона Х. Утренний выпуск (14.02.2022)

14.02.2022

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Зона Х. Утренний выпуск (14.02.2022)

  • У гастролеров из Витебской областиизъято500 г альфа-PVP

  • 27-ми летний минчанин у себя дома выращивал кусты конопли

  • В Ветке задержан подозреваемый в педофилии

  • Неосторожность при курении стала причиной гибели двух мужчин на пожаре в Жлобине

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