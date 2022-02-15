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Зона Х. Утренний выпуск (15.02.2022)

15.02.2022

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Зона Х. Утренний выпуск (15.02.2022)

  • В Молодечно задержали потребителя метадона

  • Бойцы наркоконтроля задержали оптового закладчика из Минска

  • Житель Могилёва - попался на краже спиртного из круглосуточного магазина

  • Следователи устанавливают обстоятельства уголовного дела по факту угона и поджога авто в Витебске

  • В Минске грузовик протаранил и повалил фонарный столб

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