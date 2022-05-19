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Зона Х. Утренний выпуск (19.05.2022)

19.05.2022

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Зона Х. Утренний выпуск (19.05.2022)

  • Скрытый груз, а именно, боеприпасы обнаружили гродненские пограничники
  • Следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребёнка в Докшицком районе
  • Вернули в строй дорогостоящую технику – на помощь аграриям пришли правоохранители

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