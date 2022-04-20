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Зона Х. Утренний выпуск (20.04.2022)

  • На ж/д вокзале в Минске мужчина похитил вещи у случайного знакомого и уехал в Брест

  • 25-ти летний житель Любаниорганизовал у себя домапомещение для выращивания конопли

  • Девушка оформила документы на несуществующий возврат мобильного телефона, а деньги присвоила

  • В Барановичах 23-х летний местный житель попытался выломать дверьв игровое заведение

  • 18-ти летняя девушка выехала на встречную полосу движенияв Борисовском районена дороге Слобода-Новосады

  • Таможенники в п/п "Козловичи"изъяли незаконно перевозимуюколлекцию холодного оружия

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