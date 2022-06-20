3.78 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Телефонное мошенничество: люди продолжают отдавать аферистам свои деньги несмотря на предупреждения
Таможни остановилитранспортное средство для проверки, как оказалосьс поддельныминомерами и документами
Факт мошенничества раскрыли сыщики Минска, по подозрению задержан 22 летний парень
В Гомеле задержан очередной курьер телефонных мошенников
27-летний житель Бобруйска, использовал минчанку для занятия проституцией
Авария в столичном микрорайоне Лошица, в ДТП пострадала 16-летняя девочка