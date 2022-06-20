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  • Телефонное мошенничество: люди продолжают отдавать аферистам свои деньги несмотря на предупреждения

  • Таможни остановилитранспортное средство для проверки, как оказалосьс поддельныминомерами и документами

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  • В Гомеле задержан очередной курьер телефонных мошенников

  • 27-летний житель Бобруйска, использовал минчанку для занятия проституцией

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