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Зона Х. Утренний выпуск (25.01.2022)

25.01.2022

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21 видео

Зона Х. Утренний выпуск (25.01.2022)

  • Попали в руки правоохранителей – спустя полгода работы на виртуальный наркомаркет
  • Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 24-летнюю девушку, когда при себе у неё было 25 свёртков особо опасного психотропного вещества
  • Огненная стихия – едва не привела к трагедии в Лиде

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