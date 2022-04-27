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Зона Х. Утренний выпуск (27.04.2022)

27.04.2022

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Зона Х. Утренний выпуск (27.04.2022)

  • В Гомеле 16-летний водитель за рулём ВАЗа влетел в дерево

  • Аварии в Пуховичском районе: невнимательность водителя унесла жизни троих людей

  • В Витебском районе ограбили частный дом - о нападении сообщила перепуганная женщина



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