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Зона Х. Утренний выпуск (28.03.2022)

28.03.2022

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Зона Х. Утренний выпуск (28.03.2022)

  • Правоохранители в Бобруйске задержали местного жителя, который вынес из торговой точки бутылку алкоголя
  • В Дзержинском районе оперативники обнаружили подпольную нарколабораторию
  • Около трёх месяцев успели проработать на виртуальный наркомаркет двое молодых людей из Пинска
  • Крупное мошенничество в сфере автострахования раскрыли в Минске

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