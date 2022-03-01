Зона Х. Вечерний выпуск (01.03.2022)

Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

200 кг лома черных металлов без документов перевозил в микроавтобусе водитель из Климовичей

Чем закончилась для подростка из Минска продажа вейпа через интернет



Галлюциногенные грибы изъяты у главного инженера в Минске

Наркодилер с крупной партией психотропа задержан со стрельбой в Минске

Генпрокуратура России выдаст белорусской стороне подозреваемого в педофилии