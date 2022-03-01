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Зона Х. Вечерний выпуск (01.03.2022)

  • Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

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  • Чем закончилась для подростка из Минска продажа вейпа через интернет

  • Галлюциногенные грибы изъяты у главного инженера в Минске

  • Наркодилер с крупной партией психотропа задержан со стрельбой в Минске

  • Генпрокуратура России выдаст белорусской стороне подозреваемого в педофилии

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