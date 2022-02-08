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Зона Х. Вечерний выпуск (08.02.2022)

08.02.2022

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Зона Х. Вечерний выпуск (08.02.2022)

  • Убил - потому что надоел… Конфликт отцов и детей закончился трагедией. Подробности трагического вечера.
  • Серия операций наркоконтроля по всей стране. Витебске пресечена деятельность интернет-магазина, в столице – дельцы маскировались под таксистов.
  • И… одно непродуманное действие – и вы герой остросюжетного видео. Работяга пункта приёма металлолома прославился безответственным подходом к делу

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