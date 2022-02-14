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Зона Х. Вечерний выпуск (14.02.2022)

14.02.2022

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Зона Х. Вечерний выпуск (14.02.2022)

  • Два убийства в Минске.. СК разбирается в обстоятельствах.. соседские войны и убийственная ревность
  • Из больничной палаты в тюремную камеру… Любителя запрещённых веществ взяли в Молодечно.. специализировался на метадоне
  • Нестандартный подход.. обчистил предпринимателя, а похищенное увёз на такси

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