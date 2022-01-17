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Зона Х. Вечерний выпуск (17.01.2022)

17.01.2022

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Зона Х. Вечерний выпуск (17.01.2022)

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  • Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в метро
  • Гражданина Армении, обвиняемого в убийстве, задержали в Национальном аэропорту Минска
  • Арсенал авиабомб времен войны обнаружили под Пинском

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