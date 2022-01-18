RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.47 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
НовостиПанорамаНовости регионаКраінаЧП.byНавіны надвор'яЗона ХНовости. Центральный регионЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мирНовости. Минск

Зона Х. Вечерний выпуск (18.01.2022)

18.01.2022

Выпуски

21 видео

Зона Х. Вечерний выпуск (18.01.2022)

  • Наркотики в нижнем белье… и не только. Как дилеры пытаются обмануть оперативников, но у них ничего не получается.
  • Пресечена деятельность трансграничной организованной преступной группы. Так называемые кардеры покупали за чужой счет товары в интернете.
  • Прогулка по лесу обернулась знакомством с оперативниками. Молодой человек не смог чётко объяснить – почему в его рюкзаке нет соли и спичек.
  • С ножом на доктора – бросился пациент Гомельской больницы
  • В Украине ликвидирован подпольный майнинг-центр криптовалют, который похищал у государства электроэнергию на миллионы гривен
  • Милиция разыскивает барышню, которая вальяжной походкой покинула развлекательное заведение в чужих вещах на сумму в 500 рублей

Похожие программы