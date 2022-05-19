Витебский школьник похитил 13 тысяч рублей с иностранных банковских карт

Попалась на уловку кибераферистов, но помогли правоохранители

ЧП-дайджест о происшествиях по линии МЧС

В Солигорске у местного рыбака пропала коллекция удочек

Два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом