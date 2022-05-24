Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПанорамаНовостиКраінаЧП.byНовости. Центральный регионНовости регионаЗона ХНавіны надвор'яЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мирНовости. Минск

Зона Х. Вечерний выпуск (24.05.2022)

24.05.2022

Выпуски

21 видео

Зона Х. Вечерний выпуск (24.05.2022)

  • Смертельная авария в Логойском районе, погибла семейная пара

  • Милиция задержала подозреваемого в серии краж с кладбищ

  • Женщина 83 лет передала мошенникам 1000 долларов - история обмана

  • Свыше 9 граммов мефедрона изъяли у жителя Витебска

  • Милиция задержали мужчину, открыто похитившего женскую сумочку в одном из магазинов Минска


Похожие программы