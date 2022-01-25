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Зона Х. Вечерний выпуск (25.01.2022)

25.01.2022

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Зона Х. Вечерний выпуск (25.01.2022)

  • Били несколько часов, угрожали отрубить топором пальцы… разбой на пенсионера в Орше … нападавшие требовали деньги и алкоголь…
  • 300 флаконов французских духов оказались «лишними» – перевозчик в документах указал не весь товар…
  • То, что курение весьма вредная привычка, давно известный факт. Однако житель Китая убедился в том, что это ещё и довольно опасное занятие.

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