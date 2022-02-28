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Зона Х. Вечерний выпуск (28.02.2022)

28.02.2022

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Зона Х. Вечерний выпуск (28.02.2022)

  • СК завершил расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Минске
  • В подмосковном Домодедово полицейский задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
  • Реанимацией закончилась поездка водителя погрузчика в Сморгонском районе
  • Дестабилизации обстановки в стране в ходе референдума не допущено

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