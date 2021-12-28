3.41 RUB
3.47 USD
3.56 EUR
Зона Х. Вечерний выпуск (28.12.2021)
28.12.2021
Выпуски
21 видео
Зона Х. Вечерний выпуск (28.12.2021)28.12.2021
Зона Х | Сыщики раскрыли тайну пропавшего автомобиля13.01.2025
Зона Х | В Беларуси на границе с Литвой задержана группа нарушителей с аэростатами13.01.2025
Зона Х | На строительном объекте "Минск-Мир" погиб рабочий10.01.2025
Зона Х | Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на 5 этаже09.01.2025
Зона Х | Разъяренный слон раскидал людей на фестивале в Индии09.01.2025
Зона Х | В Витебске перекрыт крупный канал поставки наркотиков08.01.2025
Зона Х | Минчанин арендовал каршеринг на чужое имя, чтобы полечить зубы08.01.2025
Зона Х | Сразу несколько минчанок стали жертвами псевдогадалок03.01.2025
Зона Х | В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба - ранения получили по меньшей мере 13 человек02.01.2025
Зона Х | Дачник напал на председателя СТ, избил и отрубил пальцы из-за коммунальных платежей30.12.2024
Зона Х | В Пружанском районе выстрелом из винтовки смертельно ранен охотник30.12.2024
Зона Х | Пассажирка автобуса в Гомеле не держалась за поручни и упала27.12.2024
Зона Х | Креативные закладчики из Бреста необычным образом фасовали психотропы26.12.2024
Зона Х | Поверил в себя: в сети появилось видео погони за пьяным бесправником в Дрогичинском районе26.12.2024
Зона Х | Три попытки нарушения границы пресекли в аэропорту белорусские пограничники24.12.2024
Зона Х | Ради благого дела пошел на преступление24.12.2024
Зона Х | В Брагинском районе волк напал на людей23.12.2024
Зона Х | Белорус пытался провезти золотой велосипед через границу20.12.2024
Зона Х | Прогуливаясь с собачкой, прохожий прибрал к своим рукам чужую сумку19.12.2024
Зона Х | На эмоциях женщина кинула в страуса пластиковую бутылку и сразу же поплатилась за это18.12.2024
Зона Х. Вечерний выпуск (28.12.2021)
- Полсотни патронов нашли пограничники в аукционных авто
- В Белыничском районе пьяного бесправника пришлось останавливать со стрельбой
- На белорусско-польской границе пресечен незаконный ввоз очередного тягача с поддельным VIN-номером
- Видео с места жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии опубликовал Следственный комитет России
- Новое знакомство обернулось кражей телефона для жителя Бреста
- Похитили и вымогали долг. Организаторов преступлений задержали в Подмосковье